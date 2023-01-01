روبية سريلانكي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل LKR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
1902 xof

1.00000 LKR = 1.90201 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LKR إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.437381.661470.963718.3258
1GBP1.152811.22945102.1921.656991.915331.1109621.1258
1USD0.937650.813372183.121.347751.557880.903617.1831
1INR0.01128060.009785510.012030810.01621450.01874250.0108710.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LKR1.90201 XOF
5 LKR9.51005 XOF
10 LKR19.02010 XOF
20 LKR38.04020 XOF
50 LKR95.10050 XOF
100 LKR190.20100 XOF
250 LKR475.50250 XOF
500 LKR951.00500 XOF
1000 LKR1902.01000 XOF
2000 LKR3804.02000 XOF
5000 LKR9510.05000 XOF
10000 LKR19020.10000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / روبية سريلانكية
1 XOF0.52576 LKR
5 XOF2.62881 LKR
10 XOF5.25761 LKR
20 XOF10.51522 LKR
50 XOF26.28805 LKR
100 XOF52.57610 LKR
250 XOF131.44025 LKR
500 XOF262.88050 LKR
1000 XOF525.76100 LKR
2000 XOF1051.52200 LKR
5000 XOF2628.80500 LKR
10000 XOF5257.61000 LKR