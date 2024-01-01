Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LKR → XOF çevirin

1.000 lkr
1.955 xof

1.00000 LKR = 1.95495 XOF

10:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

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Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR1.95495 XOF
5 LKR9.77475 XOF
10 LKR19.54950 XOF
20 LKR39.09900 XOF
50 LKR97.74750 XOF
100 LKR195.49500 XOF
250 LKR488.73750 XOF
500 LKR977.47500 XOF
1000 LKR1954.95000 XOF
2000 LKR3909.90000 XOF
5000 LKR9774.75000 XOF
10000 LKR19549.50000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XOF0.51152 LKR
5 XOF2.55761 LKR
10 XOF5.11523 LKR
20 XOF10.23046 LKR
50 XOF25.57615 LKR
100 XOF51.15230 LKR
250 XOF127.88075 LKR
500 XOF255.76150 LKR
1000 XOF511.52300 LKR
2000 XOF1023.04600 LKR
5000 XOF2557.61500 LKR
10000 XOF5115.23000 LKR