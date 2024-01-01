bin Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LKR → XOF çevirin

1.000 lkr
2.012 xof

1,000Sr LKR = 2,012CFA XOF

08:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,01252,0554
Düşük1,97501,9750
Ortalama1,99322,0080
Değişim0.00%-1.96%
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1 LKR → XOF istatistikleri

LKR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0125, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9932 oldu. LKR → XOF kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

LKR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0554, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0080 oldu. LKR → XOF kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7411,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5331,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0261,9611,1851,714,694
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR2,01244 XOF
5 LKR10,06220 XOF
10 LKR20,12440 XOF
20 LKR40,24880 XOF
50 LKR100,62200 XOF
100 LKR201,24400 XOF
250 LKR503,11000 XOF
500 LKR1.006,22000 XOF
1000 LKR2.012,44000 XOF
2000 LKR4.024,88000 XOF
5000 LKR10.062,20000 XOF
10000 LKR20.124,40000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XOF0,49691 LKR
5 XOF2,48455 LKR
10 XOF4,96910 LKR
20 XOF9,93820 LKR
50 XOF24,84550 LKR
100 XOF49,69100 LKR
250 XOF124,22750 LKR
500 XOF248,45500 LKR
1000 XOF496,91000 LKR
2000 XOF993,82000 LKR
5000 XOF2.484,55000 LKR
10000 XOF4.969,10000 LKR