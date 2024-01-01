5 Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile LKR → XOF çevirin

5 lkr
10 xof

1,000Sr LKR = 2,013CFA XOF

08:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,01252,0554
Düşük1,97501,9750
Ortalama1,99322,0080
Değişim0.00%-1.96%
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1 LKR → XOF istatistikleri

LKR → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0125, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9932 oldu. LKR → XOF kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

LKR → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0554, en düşük 1,9750 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0080 oldu. LKR → XOF kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78283,7411,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5391,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0421,9611,1851,714,695
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR2,01253 XOF
5 LKR10,06265 XOF
10 LKR20,12530 XOF
20 LKR40,25060 XOF
50 LKR100,62650 XOF
100 LKR201,25300 XOF
250 LKR503,13250 XOF
500 LKR1.006,26500 XOF
1000 LKR2.012,53000 XOF
2000 LKR4.025,06000 XOF
5000 LKR10.062,65000 XOF
10000 LKR20.125,30000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XOF0,49689 LKR
5 XOF2,48444 LKR
10 XOF4,96887 LKR
20 XOF9,93774 LKR
50 XOF24,84435 LKR
100 XOF49,68870 LKR
250 XOF124,22175 LKR
500 XOF248,44350 LKR
1000 XOF496,88700 LKR
2000 XOF993,77400 LKR
5000 XOF2.484,43500 LKR
10000 XOF4.968,87000 LKR