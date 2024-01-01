20 CFA Frangı BCEAO'dan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile XOF → LKR çevirin

1,000CFA XOF = 0,4683Sr LKR

11:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → LKR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LKR
1 XOF → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,48820,5192
Düşük0,46830,4683
Ortalama0,47960,4952
Değişim-3.48%-8.29%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → LKR istatistikleri

XOF → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4882, en düşük 0,4683 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4796 oldu. XOF → LKR kurundaki değişiklik -3.48 değerindeydi.

XOF → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5192, en düşük 0,4683 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4952 oldu. XOF → LKR kurundaki değişiklik -8.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9931,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1971,94512,631,6932.180,41
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,130,9561.230,93
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5561,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sri Lanka Rupisi
1 XOF0,46834 LKR
5 XOF2,34168 LKR
10 XOF4,68336 LKR
20 XOF9,36672 LKR
50 XOF23,41680 LKR
100 XOF46,83360 LKR
250 XOF117,08400 LKR
500 XOF234,16800 LKR
1000 XOF468,33600 LKR
2000 XOF936,67200 LKR
5000 XOF2.341,68000 LKR
10000 XOF4.683,36000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 LKR2,13522 XOF
5 LKR10,67610 XOF
10 LKR21,35220 XOF
20 LKR42,70440 XOF
50 LKR106,76100 XOF
100 LKR213,52200 XOF
250 LKR533,80500 XOF
500 LKR1.067,61000 XOF
1000 LKR2.135,22000 XOF
2000 LKR4.270,44000 XOF
5000 LKR10.676,10000 XOF
10000 LKR21.352,20000 XOF