ألف فرنك غرب إفريقي إلى روبية سريلانكي

تحويل XOF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
536.35 lkr

1.00000 XOF = 0.53635 LKR

Mid-market exchange rate at 23:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.085290.27341.484721.666720.963118.7731
1 GBP1.1444311.24195103.3131.699171.907461.102221.4847
1 USD0.92150.805185183.1861.368151.535860.887517.2992
1 INR0.01107750.009679340.012021310.01644690.0184630.01066890.207958

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / روبية سريلانكية
1 XOF0.53635 LKR
5 XOF2.68176 LKR
10 XOF5.36353 LKR
20 XOF10.72706 LKR
50 XOF26.81765 LKR
100 XOF53.63530 LKR
250 XOF134.08825 LKR
500 XOF268.17650 LKR
1000 XOF536.35300 LKR
2000 XOF1072.70600 LKR
5000 XOF2681.76500 LKR
10000 XOF5363.53000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 LKR1.86445 XOF
5 LKR9.32225 XOF
10 LKR18.64450 XOF
20 LKR37.28900 XOF
50 LKR93.22250 XOF
100 LKR186.44500 XOF
250 LKR466.11250 XOF
500 LKR932.22500 XOF
1000 LKR1864.45000 XOF
2000 LKR3728.90000 XOF
5000 LKR9322.25000 XOF
10000 LKR18644.50000 XOF