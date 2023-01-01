روبية سريلانكي إلى وون كوري جنوبي

تحويل LKR إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
4136 krw

1.00000 LKR = 4.13642 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 19:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LKR إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KRW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661210.9637518.3176
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915031.1109521.1163
1USD0.937650.813372183.121.34711.557630.9036517.1754
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.01873960.01087160.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / وون كوريا الجنوبية
1 LKR4.13642 KRW
5 LKR20.68210 KRW
10 LKR41.36420 KRW
20 LKR82.72840 KRW
50 LKR206.82100 KRW
100 LKR413.64200 KRW
250 LKR1034.10500 KRW
500 LKR2068.21000 KRW
1000 LKR4136.42000 KRW
2000 LKR8272.84000 KRW
5000 LKR20682.10000 KRW
10000 LKR41364.20000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / روبية سريلانكية
1 KRW0.24175 LKR
5 KRW1.20877 LKR
10 KRW2.41755 LKR
20 KRW4.83510 LKR
50 KRW12.08775 LKR
100 KRW24.17550 LKR
250 KRW60.43875 LKR
500 KRW120.87750 LKR
1000 KRW241.75500 LKR
2000 KRW483.51000 LKR
5000 KRW1208.77500 LKR
10000 KRW2417.55000 LKR