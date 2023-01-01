روبية سريلانكي إلى منات تركمانستاني

تحويل LKR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
10.79 tmt

1.00000 LKR = 0.01079 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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LKR إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Turkmenistani Manat
1 LKR0.01079 TMT
5 LKR0.05393 TMT
10 LKR0.10787 TMT
20 LKR0.21574 TMT
50 LKR0.53935 TMT
100 LKR1.07870 TMT
250 LKR2.69675 TMT
500 LKR5.39350 TMT
1000 LKR10.78700 TMT
2000 LKR21.57400 TMT
5000 LKR53.93500 TMT
10000 LKR107.87000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / روبية سريلانكية
1 TMT92.70390 LKR
5 TMT463.51950 LKR
10 TMT927.03900 LKR
20 TMT1854.07800 LKR
50 TMT4635.19500 LKR
100 TMT9270.39000 LKR
250 TMT23175.97500 LKR
500 TMT46351.95000 LKR
1000 TMT92703.90000 LKR
2000 TMT185407.80000 LKR
5000 TMT463519.50000 LKR
10000 TMT927039.00000 LKR