روبية سريلانكي إلى منات تركمانستاني
تحويل LKR إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Turkmenistani Manat / روبية سريلانكية
|1 TMT
|92.70390 LKR
|5 TMT
|463.51950 LKR
|10 TMT
|927.03900 LKR
|20 TMT
|1854.07800 LKR
|50 TMT
|4635.19500 LKR
|100 TMT
|9270.39000 LKR
|250 TMT
|23175.97500 LKR
|500 TMT
|46351.95000 LKR
|1000 TMT
|92703.90000 LKR
|2000 TMT
|185407.80000 LKR
|5000 TMT
|463519.50000 LKR
|10000 TMT
|927039.00000 LKR