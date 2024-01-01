Sri Lanka rupisinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile LKR → TMT çevirin

1.000 lkr
11,20 tmt

1.00000 LKR = 0.01120 TMT

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353850.79665483.04011.539050.931651.347553.67285
1 CAD0.73863410.58843661.33631.13680.6881580.9953472.71289
1 GBP1.255251.699421104.2361.93191.169531.691514.61034
1 INR0.01204240.01630360.0095936110.01853390.01121940.01622770.0442298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 LKR0.01120 TMT
5 LKR0.05598 TMT
10 LKR0.11196 TMT
20 LKR0.22392 TMT
50 LKR0.55980 TMT
100 LKR1.11961 TMT
250 LKR2.79903 TMT
500 LKR5.59805 TMT
1000 LKR11.19610 TMT
2000 LKR22.39220 TMT
5000 LKR55.98050 TMT
10000 LKR111.96100 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Sri Lanka Rupisi
1 TMT89.31710 LKR
5 TMT446.58550 LKR
10 TMT893.17100 LKR
20 TMT1786.34200 LKR
50 TMT4465.85500 LKR
100 TMT8931.71000 LKR
250 TMT22329.27500 LKR
500 TMT44658.55000 LKR
1000 TMT89317.10000 LKR
2000 TMT178634.20000 LKR
5000 TMT446585.50000 LKR
10000 TMT893171.00000 LKR