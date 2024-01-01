10 bin Sri Lanka rupisinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile LKR → TMT çevirin

10.000 lkr
115,78 tmt

1,000Sr LKR = 0,01158T TMT

07:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01160,0118
Düşük0,01150,0115
Ortalama0,01150,0116
Değişim0.31%-1.79%
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1 LKR → TMT istatistikleri

LKR → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0116, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0115 oldu. LKR → TMT kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0118, en düşük 0,0115 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0116 oldu. LKR → TMT kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7361,5320,9261,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5841,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1021,961,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Türkmenistan Manatı
1 LKR0,01158 TMT
5 LKR0,05789 TMT
10 LKR0,11578 TMT
20 LKR0,23156 TMT
50 LKR0,57890 TMT
100 LKR1,15779 TMT
250 LKR2,89448 TMT
500 LKR5,78895 TMT
1000 LKR11,57790 TMT
2000 LKR23,15580 TMT
5000 LKR57,88950 TMT
10000 LKR115,77900 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Sri Lanka Rupisi
1 TMT86,37140 LKR
5 TMT431,85700 LKR
10 TMT863,71400 LKR
20 TMT1.727,42800 LKR
50 TMT4.318,57000 LKR
100 TMT8.637,14000 LKR
250 TMT21.592,85000 LKR
500 TMT43.185,70000 LKR
1000 TMT86.371,40000 LKR
2000 TMT172.742,80000 LKR
5000 TMT431.857,00000 LKR
10000 TMT863.714,00000 LKR