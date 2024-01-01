250 منات تركمانستاني إلى روبية سريلانكي

تحويل TMT إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

250 tmt
21,865.73 lkr

1.000 TMT = 87.46 LKR

Mid-market exchange rate at 08:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٣٨١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٨١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٤٢١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / روبية سريلانكية
1 TMT٨٧٫٤٦٢٩٠ LKR
5 TMT٤٣٧٫٣١٤٥٠ LKR
10 TMT٨٧٤٫٦٢٩٠٠ LKR
20 TMT١٬٧٤٩٫٢٥٨٠٠ LKR
50 TMT٤٬٣٧٣٫١٤٥٠٠ LKR
100 TMT٨٬٧٤٦٫٢٩٠٠٠ LKR
250 TMT٢١٬٨٦٥٫٧٢٥٠٠ LKR
500 TMT٤٣٬٧٣١٫٤٥٠٠٠ LKR
1000 TMT٨٧٬٤٦٢٫٩٠٠٠٠ LKR
2000 TMT١٧٤٬٩٢٥٫٨٠٠٠٠ LKR
5000 TMT٤٣٧٬٣١٤٫٥٠٠٠٠ LKR
10000 TMT٨٧٤٬٦٢٩٫٠٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Turkmenistani Manat
1 LKR٠٫٠١١٤٣ TMT
5 LKR٠٫٠٥٧١٧ TMT
10 LKR٠٫١١٤٣٣ TMT
20 LKR٠٫٢٢٨٦٧ TMT
50 LKR٠٫٥٧١٦٧ TMT
100 LKR١٫١٤٣٣٤ TMT
250 LKR٢٫٨٥٨٣٥ TMT
500 LKR٥٫٧١٦٧٠ TMT
1000 LKR١١٫٤٣٣٤٠ TMT
2000 LKR٢٢٫٨٦٦٨٠ TMT
5000 LKR٥٧٫١٦٧٠٠ TMT
10000 LKR١١٤٫٣٣٤٠٠ TMT