روبية سريلانكي إلى شلن كيني

تحويل LKR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
455 kes

1.00000 LKR = 0.45494 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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LKR إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436681.661340.963818.3232
1GBP1.1527411.22945102.1921.656191.915181.1110121.1228
1USD0.937650.813372183.121.34711.557750.903717.1807
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620670.0187410.01087220.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / شلن كيني
1 LKR0.45494 KES
5 LKR2.27469 KES
10 LKR4.54938 KES
20 LKR9.09876 KES
50 LKR22.74690 KES
100 LKR45.49380 KES
250 LKR113.73450 KES
500 LKR227.46900 KES
1000 LKR454.93800 KES
2000 LKR909.87600 KES
5000 LKR2274.69000 KES
10000 LKR4549.38000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / روبية سريلانكية
1 KES2.19810 LKR
5 KES10.99050 LKR
10 KES21.98100 LKR
20 KES43.96200 LKR
50 KES109.90500 LKR
100 KES219.81000 LKR
250 KES549.52500 LKR
500 KES1099.05000 LKR
1000 KES2198.10000 LKR
2000 KES4396.20000 LKR
5000 KES10990.50000 LKR
10000 KES21981.00000 LKR