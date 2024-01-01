Sri Lanka rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → KES çevirin

1.000 lkr
470 kes

1.00000 LKR = 0.46959 KES

10:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79671883.04071.539050.93171.347453.6729
1 CAD0.73868910.58852661.34121.136880.6882410.9953462.71313
1 GBP1.255151.699161104.2291.931741.169421.691254.61004
1 INR0.01204230.01630220.009594310.01853370.01121990.01622640.0442301

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kenya Şilini
1 LKR0.46959 KES
5 LKR2.34797 KES
10 LKR4.69595 KES
20 LKR9.39190 KES
50 LKR23.47975 KES
100 LKR46.95950 KES
250 LKR117.39875 KES
500 LKR234.79750 KES
1000 LKR469.59500 KES
2000 LKR939.19000 KES
5000 LKR2347.97500 KES
10000 LKR4695.95000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 KES2.12950 LKR
5 KES10.64750 LKR
10 KES21.29500 LKR
20 KES42.59000 LKR
50 KES106.47500 LKR
100 KES212.95000 LKR
250 KES532.37500 LKR
500 KES1064.75000 LKR
1000 KES2129.50000 LKR
2000 KES4259.00000 LKR
5000 KES10647.50000 LKR
10000 KES21295.00000 LKR