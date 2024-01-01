100 Sri Lanka rupisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → KES çevirin

100 lkr
43 kes

1,000Sr LKR = 0,4269Ksh KES

06:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43850,4533
Düşük0,42060,4206
Ortalama0,42770,4310
Değişim0.70%-5.81%
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1 LKR → KES istatistikleri

LKR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4385, en düşük 0,4206 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4277 oldu. LKR → KES kurundaki değişiklik 0.70 değerindeydi.

LKR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4533, en düşük 0,4206 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4310 oldu. LKR → KES kurundaki değişiklik -5.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,7883,7281,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6131,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,771107,2841,9631,1851,7134,706
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kenya Şilini
1 LKR0,42691 KES
5 LKR2,13455 KES
10 LKR4,26911 KES
20 LKR8,53822 KES
50 LKR21,34555 KES
100 LKR42,69110 KES
250 LKR106,72775 KES
500 LKR213,45550 KES
1000 LKR426,91100 KES
2000 LKR853,82200 KES
5000 LKR2.134,55500 KES
10000 LKR4.269,11000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 KES2,34241 LKR
5 KES11,71205 LKR
10 KES23,42410 LKR
20 KES46,84820 LKR
50 KES117,12050 LKR
100 KES234,24100 LKR
250 KES585,60250 LKR
500 KES1.171,20500 LKR
1000 KES2.342,41000 LKR
2000 KES4.684,82000 LKR
5000 KES11.712,05000 LKR
10000 KES23.424,10000 LKR