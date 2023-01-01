250 شلن كيني إلى روبية سريلانكي

تحويل KES إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ kes
٥٤٣٫٦٤ lkr

1.00000 KES = 2.17457 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:00
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

KES إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.057687.97651.450711.675410.945819.2982
1GBP1.1491611.21525101.0911.666961.925151.0868822.1749
1USD0.945550.822876183.1851.37171.584160.894318.2472
1INR0.01136670.009892120.012021410.01648980.01904380.01075070.219357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / روبية سريلانكية
1 KES2.17457 LKR
5 KES10.87285 LKR
10 KES21.74570 LKR
20 KES43.49140 LKR
50 KES108.72850 LKR
100 KES217.45700 LKR
250 KES543.64250 LKR
500 KES1087.28500 LKR
1000 KES2174.57000 LKR
2000 KES4349.14000 LKR
5000 KES10872.85000 LKR
10000 KES21745.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / شلن كيني
1 LKR0.45986 KES
5 LKR2.29931 KES
10 LKR4.59862 KES
20 LKR9.19724 KES
50 LKR22.99310 KES
100 LKR45.98620 KES
250 LKR114.96550 KES
500 LKR229.93100 KES
1000 LKR459.86200 KES
2000 LKR919.72400 KES
5000 LKR2299.31000 KES
10000 LKR4598.62000 KES