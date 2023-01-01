روبية سريلانكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل LKR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٣٢٠٫٥٣ cve

1.00000 LKR = 0.32053 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LKR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 CVE
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

LKR إلى USD

LKR إلى CAD

LKR إلى GBP

LKR إلى INR

LKR إلى AUD

LKR إلى EUR

LKR إلى SGD

LKR إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روبية سريلانكية / اسكودو الرأس الأخضر
1 LKR0.32053 CVE
5 LKR1.60262 CVE
10 LKR3.20525 CVE
20 LKR6.41050 CVE
50 LKR16.02625 CVE
100 LKR32.05250 CVE
250 LKR80.13125 CVE
500 LKR160.26250 CVE
1000 LKR320.52500 CVE
2000 LKR641.05000 CVE
5000 LKR1602.62500 CVE
10000 LKR3205.25000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / روبية سريلانكية
1 CVE3.11988 LKR
5 CVE15.59940 LKR
10 CVE31.19880 LKR
20 CVE62.39760 LKR
50 CVE155.99400 LKR
100 CVE311.98800 LKR
250 CVE779.97000 LKR
500 CVE1559.94000 LKR
1000 CVE3119.88000 LKR
2000 CVE6239.76000 LKR
5000 CVE15599.40000 LKR
10000 CVE31198.80000 LKR