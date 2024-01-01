2,000 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية سريلانكي

تحويل CVE إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cve
5,907.90 lkr

Esc1.000 CVE = Sr2.954 LKR

Mid-market exchange rate at 18:59
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CVE إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7531.5011.6590.94620.834
1 GBP1.16811.277107.191.7541.9381.10524.339
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / روبية سريلانكية
1 CVE٢٫٩٥٣٩٥ LKR
5 CVE١٤٫٧٦٩٧٥ LKR
10 CVE٢٩٫٥٣٩٥٠ LKR
20 CVE٥٩٫٠٧٩٠٠ LKR
50 CVE١٤٧٫٦٩٧٥٠ LKR
100 CVE٢٩٥٫٣٩٥٠٠ LKR
250 CVE٧٣٨٫٤٨٧٥٠ LKR
500 CVE١٬٤٧٦٫٩٧٥٠٠ LKR
1000 CVE٢٬٩٥٣٫٩٥٠٠٠ LKR
2000 CVE٥٬٩٠٧٫٩٠٠٠٠ LKR
5000 CVE١٤٬٧٦٩٫٧٥٠٠٠ LKR
10000 CVE٢٩٬٥٣٩٫٥٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / اسكودو الرأس الأخضر
1 LKR٠٫٣٣٨٥٣ CVE
5 LKR١٫٦٩٢٦٥ CVE
10 LKR٣٫٣٨٥٢٩ CVE
20 LKR٦٫٧٧٠٥٨ CVE
50 LKR١٦٫٩٢٦٤٥ CVE
100 LKR٣٣٫٨٥٢٩٠ CVE
250 LKR٨٤٫٦٣٢٢٥ CVE
500 LKR١٦٩٫٢٦٤٥٠ CVE
1000 LKR٣٣٨٫٥٢٩٠٠ CVE
2000 LKR٦٧٧٫٠٥٨٠٠ CVE
5000 LKR١٬٦٩٢٫٦٤٥٠٠ CVE
10000 LKR٣٬٣٨٥٫٢٩٠٠٠ CVE