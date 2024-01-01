Sri Lanka rupisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile LKR → CVE çevirin

1.000 lkr
330,03 cve

1.00000 LKR = 0.33003 CVE

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0734589.14141.453081.651970.94765518.3269
1 GBP1.1693911.25525104.2381.699171.931751.1081721.4308
1 USD0.93160.796654183.0421.353651.538940.8828517.0729
1 INR0.01121810.009593390.012042110.01630080.0185320.01063140.205594

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Sri Lanka rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 LKR0.33003 CVE
5 LKR1.65017 CVE
10 LKR3.30034 CVE
20 LKR6.60068 CVE
50 LKR16.50170 CVE
100 LKR33.00340 CVE
250 LKR82.50850 CVE
500 LKR165.01700 CVE
1000 LKR330.03400 CVE
2000 LKR660.06800 CVE
5000 LKR1650.17000 CVE
10000 LKR3300.34000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Sri Lanka Rupisi
1 CVE3.02999 LKR
5 CVE15.14995 LKR
10 CVE30.29990 LKR
20 CVE60.59980 LKR
50 CVE151.49950 LKR
100 CVE302.99900 LKR
250 CVE757.49750 LKR
500 CVE1514.99500 LKR
1000 CVE3029.99000 LKR
2000 CVE6059.98000 LKR
5000 CVE15149.95000 LKR
10000 CVE30299.90000 LKR