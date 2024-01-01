20 Sri Lanka rupisinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile LKR → CVE çevirin

20 lkr
6,76 cve

1,000Sr LKR = 0,3380Esc CVE

05:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33970,3475
Düşük0,33320,3332
Ortalama0,33620,3388
Değişim-0.51%-2.74%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → CVE istatistikleri

LKR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3397, en düşük 0,3332 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3362 oldu. LKR → CVE kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

LKR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3475, en düşük 0,3332 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3388 oldu. LKR → CVE kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7151,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6261,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5611,9681,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 LKR0,33795 CVE
5 LKR1,68977 CVE
10 LKR3,37954 CVE
20 LKR6,75908 CVE
50 LKR16,89770 CVE
100 LKR33,79540 CVE
250 LKR84,48850 CVE
500 LKR168,97700 CVE
1000 LKR337,95400 CVE
2000 LKR675,90800 CVE
5000 LKR1.689,77000 CVE
10000 LKR3.379,54000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Sri Lanka Rupisi
1 CVE2,95898 LKR
5 CVE14,79490 LKR
10 CVE29,58980 LKR
20 CVE59,17960 LKR
50 CVE147,94900 LKR
100 CVE295,89800 LKR
250 CVE739,74500 LKR
500 CVE1.479,49000 LKR
1000 CVE2.958,98000 LKR
2000 CVE5.917,96000 LKR
5000 CVE14.794,90000 LKR
10000 CVE29.589,80000 LKR