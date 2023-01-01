روبية سريلانكي إلى دولار بليزي

تحويل LKR إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
6.22 bzd

1.00000 LKR = 0.00622 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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LKR إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بليز
1 LKR0.00622 BZD
5 LKR0.03111 BZD
10 LKR0.06221 BZD
20 LKR0.12443 BZD
50 LKR0.31106 BZD
100 LKR0.62213 BZD
250 LKR1.55533 BZD
500 LKR3.11065 BZD
1000 LKR6.22130 BZD
2000 LKR12.44260 BZD
5000 LKR31.10650 BZD
10000 LKR62.21300 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / روبية سريلانكية
1 BZD160.73800 LKR
5 BZD803.69000 LKR
10 BZD1607.38000 LKR
20 BZD3214.76000 LKR
50 BZD8036.90000 LKR
100 BZD16073.80000 LKR
250 BZD40184.50000 LKR
500 BZD80369.00000 LKR
1000 BZD160738.00000 LKR
2000 BZD321476.00000 LKR
5000 BZD803690.00000 LKR
10000 BZD1607380.00000 LKR