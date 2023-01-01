250 دولار بليزي إلى روبية سريلانكي

تحويل BZD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ bzd
٣٩٬٧٨١٫٥٠ lkr

1.00000 BZD = 159.12600 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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BZD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0889.30851.468851.671180.9549518.4383
1GBP1.1688411.26235104.3881.716861.953351.1161821.5515
1USD0.92590.792173182.69311.360051.547390.8842517.0725
1INR0.01119710.009579680.012092910.0164470.01871240.01069320.206456

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / روبية سريلانكية
1 BZD159.12600 LKR
5 BZD795.63000 LKR
10 BZD1591.26000 LKR
20 BZD3182.52000 LKR
50 BZD7956.30000 LKR
100 BZD15912.60000 LKR
250 BZD39781.50000 LKR
500 BZD79563.00000 LKR
1000 BZD159126.00000 LKR
2000 BZD318252.00000 LKR
5000 BZD795630.00000 LKR
10000 BZD1591260.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بليز
1 LKR0.00628 BZD
5 LKR0.03142 BZD
10 LKR0.06284 BZD
20 LKR0.12569 BZD
50 LKR0.31422 BZD
100 LKR0.62843 BZD
250 LKR1.57108 BZD
500 LKR3.14217 BZD
1000 LKR6.28433 BZD
2000 LKR12.56866 BZD
5000 LKR31.42165 BZD
10000 LKR62.84330 BZD