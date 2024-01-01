Sri Lanka rupisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BZD çevirin

1.000 lkr
6,40 bzd

1.00000 LKR = 0.00640 BZD

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855151.0734589.14141.453081.651970.94765518.3269
1 GBP1.1693911.25525104.2381.699171.931751.1081721.4308
1 USD0.93160.796654183.0421.353651.538940.8828517.0729
1 INR0.01121810.009593390.012042110.01630080.0185320.01063140.205594

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Sri Lanka rupisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belize Doları
1 LKR0.00640 BZD
5 LKR0.03199 BZD
10 LKR0.06398 BZD
20 LKR0.12795 BZD
50 LKR0.31989 BZD
100 LKR0.63977 BZD
250 LKR1.59944 BZD
500 LKR3.19887 BZD
1000 LKR6.39775 BZD
2000 LKR12.79550 BZD
5000 LKR31.98875 BZD
10000 LKR63.97750 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BZD156.30500 LKR
5 BZD781.52500 LKR
10 BZD1563.05000 LKR
20 BZD3126.10000 LKR
50 BZD7815.25000 LKR
100 BZD15630.50000 LKR
250 BZD39076.25000 LKR
500 BZD78152.50000 LKR
1000 BZD156305.00000 LKR
2000 BZD312610.00000 LKR
5000 BZD781525.00000 LKR
10000 BZD1563050.00000 LKR