20 Sri Lanka rupisinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → BZD çevirin

20 lkr
0,13 bzd

1,000Sr LKR = 0,006616BZ$ BZD

05:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0067
Düşük0,00660,0065
Ortalama0,00660,0066
Değişim0.31%-1.79%
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1 LKR → BZD istatistikleri

LKR → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. LKR → BZD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

LKR → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. LKR → BZD kurundaki değişiklik -1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7111,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6311,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5681,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Belize Doları
1 LKR0,00662 BZD
5 LKR0,03308 BZD
10 LKR0,06616 BZD
20 LKR0,13231 BZD
50 LKR0,33079 BZD
100 LKR0,66157 BZD
250 LKR1,65393 BZD
500 LKR3,30787 BZD
1000 LKR6,61573 BZD
2000 LKR13,23146 BZD
5000 LKR33,07865 BZD
10000 LKR66,15730 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BZD151,15500 LKR
5 BZD755,77500 LKR
10 BZD1.511,55000 LKR
20 BZD3.023,10000 LKR
50 BZD7.557,75000 LKR
100 BZD15.115,50000 LKR
250 BZD37.788,75000 LKR
500 BZD75.577,50000 LKR
1000 BZD151.155,00000 LKR
2000 BZD302.310,00000 LKR
5000 BZD755.775,00000 LKR
10000 BZD1.511.550,00000 LKR