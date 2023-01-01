روبية سريلانكي إلى جنيه مصري

تحويل LKR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
95.37 egp

1.00000 LKR = 0.09537 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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LKR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه مصري
1 LKR0.09537 EGP
5 LKR0.47685 EGP
10 LKR0.95370 EGP
20 LKR1.90741 EGP
50 LKR4.76852 EGP
100 LKR9.53704 EGP
250 LKR23.84260 EGP
500 LKR47.68520 EGP
1000 LKR95.37040 EGP
2000 LKR190.74080 EGP
5000 LKR476.85200 EGP
10000 LKR953.70400 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / روبية سريلانكية
1 EGP10.48540 LKR
5 EGP52.42700 LKR
10 EGP104.85400 LKR
20 EGP209.70800 LKR
50 EGP524.27000 LKR
100 EGP1048.54000 LKR
250 EGP2621.35000 LKR
500 EGP5242.70000 LKR
1000 EGP10485.40000 LKR
2000 EGP20970.80000 LKR
5000 EGP52427.00000 LKR
10000 EGP104854.00000 LKR