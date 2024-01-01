Sri Lanka rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → EGP çevirin

1.000 lkr
98,96 egp

1.00000 LKR = 0.09896 EGP

10:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.03971.539050.93161.347153.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34051.136880.6881450.9951252.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169381.691014.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936510.01853390.01121840.0162230.04423

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Sri Lanka rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mısır Lirası
1 LKR0.09896 EGP
5 LKR0.49480 EGP
10 LKR0.98960 EGP
20 LKR1.97919 EGP
50 LKR4.94799 EGP
100 LKR9.89597 EGP
250 LKR24.73992 EGP
500 LKR49.47985 EGP
1000 LKR98.95970 EGP
2000 LKR197.91940 EGP
5000 LKR494.79850 EGP
10000 LKR989.59700 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 EGP10.10510 LKR
5 EGP50.52550 LKR
10 EGP101.05100 LKR
20 EGP202.10200 LKR
50 EGP505.25500 LKR
100 EGP1010.51000 LKR
250 EGP2526.27500 LKR
500 EGP5052.55000 LKR
1000 EGP10105.10000 LKR
2000 EGP20210.20000 LKR
5000 EGP50525.50000 LKR
10000 EGP101051.00000 LKR