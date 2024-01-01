500 Mısır lirasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → LKR çevirin

1.000E£ EGP = 5.919Sr LKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 EGP → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.02716.2892
Düşük5.88745.8874
Ortalama5.97766.0937
Değişim-1.67%-3.33%
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1 EGP → LKR istatistikleri

EGP → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.0271, en düşük 5.8874 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.9776 oldu. EGP → LKR kurundaki değişiklik -1.67 değerindeydi.

EGP → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.2892, en düşük 5.8874 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.0937 oldu. EGP → LKR kurundaki değişiklik -3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.948851.4090.7923931.5471584.43223.6729534.4419
1 EUR1.053911.484950.8351151.6305488.98313.8709236.2983
1 CAD0.7097230.67342610.562381.0980559.92352.6067824.4442
1 GBP1.2621.197441.7781611.9525106.5534.6352643.4657

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 EGP5.91915 LKR
5 EGP29.59575 LKR
10 EGP59.19150 LKR
20 EGP118.38300 LKR
50 EGP295.95750 LKR
100 EGP591.91500 LKR
250 EGP1479.78750 LKR
500 EGP2959.57500 LKR
1000 EGP5919.15000 LKR
2000 EGP11838.30000 LKR
5000 EGP29595.75000 LKR
10000 EGP59191.50000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mısır Lirası
1 LKR0.16894 EGP
5 LKR0.84472 EGP
10 LKR1.68943 EGP
20 LKR3.37886 EGP
50 LKR8.44715 EGP
100 LKR16.89430 EGP
250 LKR42.23575 EGP
500 LKR84.47150 EGP
1000 LKR168.94300 EGP
2000 LKR337.88600 EGP
5000 LKR844.71500 EGP
10000 LKR1689.43000 EGP