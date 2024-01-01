50 Sri Lanka rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → EGP çevirin

50 lkr
8,04 egp

1,000Sr LKR = 0,1608E£ EGP

05:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16080,1617
Düşük0,15760,1551
Ortalama0,15890,1579
Değişim1.23%-0.48%
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1 LKR → EGP istatistikleri

LKR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1608, en düşük 0,1576 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1589 oldu. LKR → EGP kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

LKR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1617, en düşük 0,1551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1579 oldu. LKR → EGP kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7161,530,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6351,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5621,9661,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mısır Lirası
1 LKR0,16076 EGP
5 LKR0,80381 EGP
10 LKR1,60762 EGP
20 LKR3,21524 EGP
50 LKR8,03810 EGP
100 LKR16,07620 EGP
250 LKR40,19050 EGP
500 LKR80,38100 EGP
1000 LKR160,76200 EGP
2000 LKR321,52400 EGP
5000 LKR803,81000 EGP
10000 LKR1.607,62000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 EGP6,22037 LKR
5 EGP31,10185 LKR
10 EGP62,20370 LKR
20 EGP124,40740 LKR
50 EGP311,01850 LKR
100 EGP622,03700 LKR
250 EGP1.555,09250 LKR
500 EGP3.110,18500 LKR
1000 EGP6.220,37000 LKR
2000 EGP12.440,74000 LKR
5000 EGP31.101,85000 LKR
10000 EGP62.203,70000 LKR