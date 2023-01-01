روبية سريلانكي إلى بولا بوتسواني

تحويل LKR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٤٢٫١١ bwp

1.00000 LKR = 0.04211 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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LKR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0666588.65991.436671.661580.9640518.3307
1GBP1.152811.2296102.2041.656151.915411.1113621.131
1USD0.937550.813273183.121.34691.557750.903817.1853
1INR0.01127910.009784320.012030810.01620430.0187410.01087340.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Botswanan Pula
1 LKR0.04211 BWP
5 LKR0.21053 BWP
10 LKR0.42107 BWP
20 LKR0.84213 BWP
50 LKR2.10533 BWP
100 LKR4.21067 BWP
250 LKR10.52667 BWP
500 LKR21.05335 BWP
1000 LKR42.10670 BWP
2000 LKR84.21340 BWP
5000 LKR210.53350 BWP
10000 LKR421.06700 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / روبية سريلانكية
1 BWP23.74920 LKR
5 BWP118.74600 LKR
10 BWP237.49200 LKR
20 BWP474.98400 LKR
50 BWP1187.46000 LKR
100 BWP2374.92000 LKR
250 BWP5937.30000 LKR
500 BWP11874.60000 LKR
1000 BWP23749.20000 LKR
2000 BWP47498.40000 LKR
5000 BWP118746.00000 LKR
10000 BWP237492.00000 LKR