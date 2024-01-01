Sri Lanka rupisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile LKR → BWP çevirin

1.000 lkr
43,94 bwp

1.00000 LKR = 0.04394 BWP

10:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353650.79665483.0421.538940.93161.347153.67285
1 CAD0.73874310.58852361.34671.136880.6881950.9951982.71329
1 GBP1.255251.699171104.2381.931751.169391.691014.61034
1 INR0.01204210.01630080.0095933910.0185320.01121810.01622250.0442288

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Botsvana Pulası
1 LKR0.04394 BWP
5 LKR0.21970 BWP
10 LKR0.43941 BWP
20 LKR0.87881 BWP
50 LKR2.19703 BWP
100 LKR4.39406 BWP
250 LKR10.98515 BWP
500 LKR21.97030 BWP
1000 LKR43.94060 BWP
2000 LKR87.88120 BWP
5000 LKR219.70300 BWP
10000 LKR439.40600 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Sri Lanka Rupisi
1 BWP22.75800 LKR
5 BWP113.79000 LKR
10 BWP227.58000 LKR
20 BWP455.16000 LKR
50 BWP1137.90000 LKR
100 BWP2275.80000 LKR
250 BWP5689.50000 LKR
500 BWP11379.00000 LKR
1000 BWP22758.00000 LKR
2000 BWP45516.00000 LKR
5000 BWP113790.00000 LKR
10000 BWP227580.00000 LKR