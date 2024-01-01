250 Sri Lanka rupisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile LKR → BWP çevirin

250 lkr
11,19 bwp

1,000Sr LKR = 0,04476P BWP

05:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04500,0458
Düşük0,04430,0443
Ortalama0,04470,0449
Değişim-0.57%-2.06%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → BWP istatistikleri

LKR → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0450, en düşük 0,0443 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0447 oldu. LKR → BWP kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

LKR → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0458, en düşük 0,0443 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0449 oldu. LKR → BWP kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7111,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6321,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5731,9681,1871,7164,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Botsvana Pulası
1 LKR0,04476 BWP
5 LKR0,22381 BWP
10 LKR0,44761 BWP
20 LKR0,89523 BWP
50 LKR2,23806 BWP
100 LKR4,47613 BWP
250 LKR11,19033 BWP
500 LKR22,38065 BWP
1000 LKR44,76130 BWP
2000 LKR89,52260 BWP
5000 LKR223,80650 BWP
10000 LKR447,61300 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Sri Lanka Rupisi
1 BWP22,34070 LKR
5 BWP111,70350 LKR
10 BWP223,40700 LKR
20 BWP446,81400 LKR
50 BWP1.117,03500 LKR
100 BWP2.234,07000 LKR
250 BWP5.585,17500 LKR
500 BWP11.170,35000 LKR
1000 BWP22.340,70000 LKR
2000 BWP44.681,40000 LKR
5000 BWP111.703,50000 LKR
10000 BWP223.407,00000 LKR