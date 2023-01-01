10 بولا بوتسواني إلى روبية سريلانكي

تحويل BWP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٢٣٥٫٨٤ lkr

1.00000 BWP = 23.58400 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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BWP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.0794589.26511.468111.670460.9548518.4849
1GBP1.169811.26275104.4231.71741.954121.1169821.6238
1USD0.92640.791922182.6951.360051.547510.8845517.1244
1INR0.01120260.009576420.012092610.01644660.01871340.01069650.207079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / روبية سريلانكية
1 BWP23.58400 LKR
5 BWP117.92000 LKR
10 BWP235.84000 LKR
20 BWP471.68000 LKR
50 BWP1179.20000 LKR
100 BWP2358.40000 LKR
250 BWP5896.00000 LKR
500 BWP11792.00000 LKR
1000 BWP23584.00000 LKR
2000 BWP47168.00000 LKR
5000 BWP117920.00000 LKR
10000 BWP235840.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Botswanan Pula
1 LKR0.04240 BWP
5 LKR0.21201 BWP
10 LKR0.42402 BWP
20 LKR0.84803 BWP
50 LKR2.12008 BWP
100 LKR4.24016 BWP
250 LKR10.60040 BWP
500 LKR21.20080 BWP
1000 LKR42.40160 BWP
2000 LKR84.80320 BWP
5000 LKR212.00800 BWP
10000 LKR424.01600 BWP