روبية سريلانكي إلى كرونة دنماركية

تحويل LKR إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢١٫٥٧ dkk

1.00000 LKR = 0.02157 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:18 UTC
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LKR إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.436711.661630.963918.3267
1GBP1.1527411.2295102.1961.656141.915411.1111221.1258
1USD0.937550.813339183.121.3471.557880.903717.1824
1INR0.01127960.009785110.012030810.01620550.01874250.01087220.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / كرونة دانمركية
1 LKR0.02157 DKK
5 LKR0.10786 DKK
10 LKR0.21572 DKK
20 LKR0.43144 DKK
50 LKR1.07860 DKK
100 LKR2.15720 DKK
250 LKR5.39300 DKK
500 LKR10.78600 DKK
1000 LKR21.57200 DKK
2000 LKR43.14400 DKK
5000 LKR107.86000 DKK
10000 LKR215.72000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / روبية سريلانكية
1 DKK46.35630 LKR
5 DKK231.78150 LKR
10 DKK463.56300 LKR
20 DKK927.12600 LKR
50 DKK2317.81500 LKR
100 DKK4635.63000 LKR
250 DKK11589.07500 LKR
500 DKK23178.15000 LKR
1000 DKK46356.30000 LKR
2000 DKK92712.60000 LKR
5000 DKK231781.50000 LKR
10000 DKK463563.00000 LKR