روبية سريلانكي إلى كرونة دنماركية
تحويل LKR إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كرونة دنماركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل كرونة دانمركية / روبية سريلانكية
|1 DKK
|46.35630 LKR
|5 DKK
|231.78150 LKR
|10 DKK
|463.56300 LKR
|20 DKK
|927.12600 LKR
|50 DKK
|2317.81500 LKR
|100 DKK
|4635.63000 LKR
|250 DKK
|11589.07500 LKR
|500 DKK
|23178.15000 LKR
|1000 DKK
|46356.30000 LKR
|2000 DKK
|92712.60000 LKR
|5000 DKK
|231781.50000 LKR
|10000 DKK
|463563.00000 LKR