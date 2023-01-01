روبية سريلانكي إلى غواراني باراغواي
تحويل LKR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى غواراني باراغواي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روبية سريلانكية / غواراني باراغواي
|1 LKR
|22.46080 PYG
|5 LKR
|112.30400 PYG
|10 LKR
|224.60800 PYG
|20 LKR
|449.21600 PYG
|50 LKR
|1123.04000 PYG
|100 LKR
|2246.08000 PYG
|250 LKR
|5615.20000 PYG
|500 LKR
|11230.40000 PYG
|1000 LKR
|22460.80000 PYG
|2000 LKR
|44921.60000 PYG
|5000 LKR
|112304.00000 PYG
|10000 LKR
|224608.00000 PYG