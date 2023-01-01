روبية سريلانكي إلى غواراني باراغواي

تحويل LKR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٢٬٤٦١ pyg

1.00000 LKR = 22.46080 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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LKR إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / غواراني باراغواي
1 LKR22.46080 PYG
5 LKR112.30400 PYG
10 LKR224.60800 PYG
20 LKR449.21600 PYG
50 LKR1123.04000 PYG
100 LKR2246.08000 PYG
250 LKR5615.20000 PYG
500 LKR11230.40000 PYG
1000 LKR22460.80000 PYG
2000 LKR44921.60000 PYG
5000 LKR112304.00000 PYG
10000 LKR224608.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / روبية سريلانكية
1 PYG0.04452 LKR
5 PYG0.22261 LKR
10 PYG0.44522 LKR
20 PYG0.89044 LKR
50 PYG2.22611 LKR
100 PYG4.45221 LKR
250 PYG11.13053 LKR
500 PYG22.26105 LKR
1000 PYG44.52210 LKR
2000 PYG89.04420 LKR
5000 PYG222.61050 LKR
10000 PYG445.22100 LKR