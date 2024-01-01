Sri Lanka rupisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile LKR → PYG çevirin

1.000 lkr
23.322 pyg

1.00000 LKR = 23.32190 PYG

10:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0734589.13661.453291.651840.94791518.3247
1 GBP1.1694411.25535104.2411.699561.931751.1085321.4298
1 USD0.931550.796591183.03751.353851.538820.8830517.0708
1 INR0.01121870.009593140.012042810.01630410.01853160.01063440.205579

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Sri Lanka rupisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 LKR23.32190 PYG
5 LKR116.60950 PYG
10 LKR233.21900 PYG
20 LKR466.43800 PYG
50 LKR1166.09500 PYG
100 LKR2332.19000 PYG
250 LKR5830.47500 PYG
500 LKR11660.95000 PYG
1000 LKR23321.90000 PYG
2000 LKR46643.80000 PYG
5000 LKR116609.50000 PYG
10000 LKR233219.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Sri Lanka Rupisi
1 PYG0.04288 LKR
5 PYG0.21439 LKR
10 PYG0.42878 LKR
20 PYG0.85756 LKR
50 PYG2.14391 LKR
100 PYG4.28782 LKR
250 PYG10.71955 LKR
500 PYG21.43910 LKR
1000 PYG42.87820 LKR
2000 PYG85.75640 LKR
5000 PYG214.39100 LKR
10000 PYG428.78200 LKR