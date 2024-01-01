10 bin Paraguay guaranisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → LKR çevirin

1,000₲ PYG = 0,03722Sr LKR

17:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LKR
1 PYG → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03770,0396
Düşük0,03670,0367
Ortalama0,03720,0381
Değişim0.72%-5.73%
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1 PYG → LKR istatistikleri

PYG → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0377, en düşük 0,0367 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0372 oldu. PYG → LKR kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

PYG → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0396, en düşük 0,0367 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0381 oldu. PYG → LKR kurundaki değişiklik -5.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,6991,341,4030,79
1 AUD0,649154,8170,61338,1220,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,6389,364162,1481,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Sri Lanka Rupisi
1 PYG0,03722 LKR
5 PYG0,18612 LKR
10 PYG0,37224 LKR
20 PYG0,74448 LKR
50 PYG1,86120 LKR
100 PYG3,72239 LKR
250 PYG9,30598 LKR
500 PYG18,61195 LKR
1000 PYG37,22390 LKR
2000 PYG74,44780 LKR
5000 PYG186,11950 LKR
10000 PYG372,23900 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 LKR26,86440 PYG
5 LKR134,32200 PYG
10 LKR268,64400 PYG
20 LKR537,28800 PYG
50 LKR1.343,22000 PYG
100 LKR2.686,44000 PYG
250 LKR6.716,10000 PYG
500 LKR13.432,20000 PYG
1000 LKR26.864,40000 PYG
2000 LKR53.728,80000 PYG
5000 LKR134.322,00000 PYG
10000 LKR268.644,00000 PYG