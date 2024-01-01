bin Sri Lanka rupisinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile LKR → PYG çevirin

1.000 lkr
25.066 pyg

1,000Sr LKR = 25,07₲ PYG

07:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,065725,1805
Düşük24,776624,6692
Ortalama24,914224,9142
Değişim0.85%-0.40%
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1 LKR → PYG istatistikleri

LKR → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,0657, en düşük 24,7766 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 24,9142 oldu. LKR → PYG kurundaki değişiklik 0.85 değerindeydi.

LKR → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,1805, en düşük 24,6692 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 24,9142 oldu. LKR → PYG kurundaki değişiklik -0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7251,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5761,1080,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,0971,9591,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 LKR25,06570 PYG
5 LKR125,32850 PYG
10 LKR250,65700 PYG
20 LKR501,31400 PYG
50 LKR1.253,28500 PYG
100 LKR2.506,57000 PYG
250 LKR6.266,42500 PYG
500 LKR12.532,85000 PYG
1000 LKR25.065,70000 PYG
2000 LKR50.131,40000 PYG
5000 LKR125.328,50000 PYG
10000 LKR250.657,00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Sri Lanka Rupisi
1 PYG0,03990 LKR
5 PYG0,19948 LKR
10 PYG0,39895 LKR
20 PYG0,79790 LKR
50 PYG1,99476 LKR
100 PYG3,98951 LKR
250 PYG9,97378 LKR
500 PYG19,94755 LKR
1000 PYG39,89510 LKR
2000 PYG79,79020 LKR
5000 PYG199,47550 LKR
10000 PYG398,95100 LKR