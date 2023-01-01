50 غواراني باراغواي إلى روبية سريلانكي

تحويل PYG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ pyg
٢٫١٩ lkr

1.00000 PYG = 0.04379 LKR

Mid-market exchange rate at 09:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.074789.4221.465781.650970.9634518.7595
1GBP1.15511.24135103.2881.693081.906981.1127921.6685
1USD0.930550.805575183.20651.36391.536220.896417.4556
1INR0.01118290.009681630.012018310.01639170.01846270.01077320.209786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / روبية سريلانكية
1 PYG0.04379 LKR
5 PYG0.21896 LKR
10 PYG0.43793 LKR
20 PYG0.87586 LKR
50 PYG2.18965 LKR
100 PYG4.37930 LKR
250 PYG10.94825 LKR
500 PYG21.89650 LKR
1000 PYG43.79300 LKR
2000 PYG87.58600 LKR
5000 PYG218.96500 LKR
10000 PYG437.93000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / غواراني باراغواي
1 LKR22.83470 PYG
5 LKR114.17350 PYG
10 LKR228.34700 PYG
20 LKR456.69400 PYG
50 LKR1141.73500 PYG
100 LKR2283.47000 PYG
250 LKR5708.67500 PYG
500 LKR11417.35000 PYG
1000 LKR22834.70000 PYG
2000 LKR45669.40000 PYG
5000 LKR114173.50000 PYG
10000 LKR228347.00000 PYG