ألف غواراني باراغواي إلى روبية سريلانكي
تحويل PYG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل روبية سريلانكية / غواراني باراغواي
|1 LKR
|22.83470 PYG
|5 LKR
|114.17350 PYG
|10 LKR
|228.34700 PYG
|20 LKR
|456.69400 PYG
|50 LKR
|1141.73500 PYG
|100 LKR
|2283.47000 PYG
|250 LKR
|5708.67500 PYG
|500 LKR
|11417.35000 PYG
|1000 LKR
|22834.70000 PYG
|2000 LKR
|45669.40000 PYG
|5000 LKR
|114173.50000 PYG
|10000 LKR
|228347.00000 PYG