روبية سريلانكي إلى كواشا ملاوية

تحويل LKR إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
3343.33 mwk

1.00000 LKR = 3.34333 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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LKR إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.436841.661210.963718.3201
1GBP1.1527411.2294102.1881.656311.914951.1108921.1184
1USD0.937650.813405183.121.347251.557630.903617.1778
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620850.01873960.0108710.206663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Malawian Kwacha
1 LKR3.34333 MWK
5 LKR16.71665 MWK
10 LKR33.43330 MWK
20 LKR66.86660 MWK
50 LKR167.16650 MWK
100 LKR334.33300 MWK
250 LKR835.83250 MWK
500 LKR1671.66500 MWK
1000 LKR3343.33000 MWK
2000 LKR6686.66000 MWK
5000 LKR16716.65000 MWK
10000 LKR33433.30000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / روبية سريلانكية
1 MWK0.29910 LKR
5 MWK1.49552 LKR
10 MWK2.99103 LKR
20 MWK5.98206 LKR
50 MWK14.95515 LKR
100 MWK29.91030 LKR
250 MWK74.77575 LKR
500 MWK149.55150 LKR
1000 MWK299.10300 LKR
2000 MWK598.20600 LKR
5000 MWK1495.51500 LKR
10000 MWK2991.03000 LKR