5000 كواشا ملاوية إلى روبية سريلانكي

تحويل MWK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mwk
917.32 lkr

1.00000 MWK = 0.18346 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565251.083989.79661.469011.661280.9574518.4435
1 GBP1.1675111.26535104.8291.714931.939381.1178321.5311
1 USD0.922550.790295182.84581.35531.532680.88417.0159
1 INR0.01113630.009539350.012070610.01635930.01850040.01067040.205392

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / روبية سريلانكية
1 MWK0.18346 LKR
5 MWK0.91732 LKR
10 MWK1.83465 LKR
20 MWK3.66930 LKR
50 MWK9.17325 LKR
100 MWK18.34650 LKR
250 MWK45.86625 LKR
500 MWK91.73250 LKR
1000 MWK183.46500 LKR
2000 MWK366.93000 LKR
5000 MWK917.32500 LKR
10000 MWK1834.65000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Malawian Kwacha
1 LKR5.45064 MWK
5 LKR27.25320 MWK
10 LKR54.50640 MWK
20 LKR109.01280 MWK
50 LKR272.53200 MWK
100 LKR545.06400 MWK
250 LKR1362.66000 MWK
500 LKR2725.32000 MWK
1000 LKR5450.64000 MWK
2000 LKR10901.28000 MWK
5000 LKR27253.20000 MWK
10000 LKR54506.40000 MWK