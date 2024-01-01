Sri Lanka rupisinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile LKR → MWK çevirin

1.000 lkr
5.369,37 mwk

1.00000 LKR = 5.36937 MWK

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.073489.1361.453121.652020.9477818.3264
1 GBP1.1693711.25515104.2291.699161.931741.1083121.4294
1 USD0.931650.796718183.04081.353751.539050.8830517.0732
1 INR0.01121880.009594290.012042310.01630220.01853370.01063390.2056

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Sri Lanka rupisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malavi Kvaçası
1 LKR5.36937 MWK
5 LKR26.84685 MWK
10 LKR53.69370 MWK
20 LKR107.38740 MWK
50 LKR268.46850 MWK
100 LKR536.93700 MWK
250 LKR1342.34250 MWK
500 LKR2684.68500 MWK
1000 LKR5369.37000 MWK
2000 LKR10738.74000 MWK
5000 LKR26846.85000 MWK
10000 LKR53693.70000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Sri Lanka Rupisi
1 MWK0.18624 LKR
5 MWK0.93120 LKR
10 MWK1.86241 LKR
20 MWK3.72482 LKR
50 MWK9.31205 LKR
100 MWK18.62410 LKR
250 MWK46.56025 LKR
500 MWK93.12050 LKR
1000 MWK186.24100 LKR
2000 MWK372.48200 LKR
5000 MWK931.20500 LKR
10000 MWK1862.41000 LKR