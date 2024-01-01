50 Sri Lanka rupisinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile LKR → MWK çevirin

50 lkr
286,19 mwk

1,000Sr LKR = 5,724MK MWK

07:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MWKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,74625,8540
Düşük5,67115,6547
Ortalama5,70565,7251
Değişim0.32%-2.16%
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1 LKR → MWK istatistikleri

LKR → MWK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7462, en düşük 5,6711 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,7056 oldu. LKR → MWK kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

LKR → MWK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,8540, en düşük 5,6547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7251 oldu. LKR → MWK kurundaki değişiklik -2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7161,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5781,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1691,9611,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Malavi Kvaçası
1 LKR5,72382 MWK
5 LKR28,61910 MWK
10 LKR57,23820 MWK
20 LKR114,47640 MWK
50 LKR286,19100 MWK
100 LKR572,38200 MWK
250 LKR1.430,95500 MWK
500 LKR2.861,91000 MWK
1000 LKR5.723,82000 MWK
2000 LKR11.447,64000 MWK
5000 LKR28.619,10000 MWK
10000 LKR57.238,20000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Sri Lanka Rupisi
1 MWK0,17471 LKR
5 MWK0,87355 LKR
10 MWK1,74709 LKR
20 MWK3,49418 LKR
50 MWK8,73545 LKR
100 MWK17,47090 LKR
250 MWK43,67725 LKR
500 MWK87,35450 LKR
1000 MWK174,70900 LKR
2000 MWK349,41800 LKR
5000 MWK873,54500 LKR
10000 MWK1.747,09000 LKR