روبية سريلانكي إلى دالاسي غامبي

تحويل LKR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٩٩٫٤٦ gmd

1.00000 LKR = 0.19946 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0664588.64331.436721.661530.9638518.3221
1GBP1.152811.2294102.1881.656251.91541.1111321.1217
1USD0.93770.813405183.121.34721.5580.903817.1805
1INR0.01128120.009785910.012030810.01620790.01874390.01087340.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Gambian Dalasi
1 LKR0.19946 GMD
5 LKR0.99730 GMD
10 LKR1.99460 GMD
20 LKR3.98920 GMD
50 LKR9.97300 GMD
100 LKR19.94600 GMD
250 LKR49.86500 GMD
500 LKR99.73000 GMD
1000 LKR199.46000 GMD
2000 LKR398.92000 GMD
5000 LKR997.30000 GMD
10000 LKR1994.60000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / روبية سريلانكية
1 GMD5.01354 LKR
5 GMD25.06770 LKR
10 GMD50.13540 LKR
20 GMD100.27080 LKR
50 GMD250.67700 LKR
100 GMD501.35400 LKR
250 GMD1253.38500 LKR
500 GMD2506.77000 LKR
1000 GMD5013.54000 LKR
2000 GMD10027.08000 LKR
5000 GMD25067.70000 LKR
10000 GMD50135.40000 LKR