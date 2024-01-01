Sri Lanka rupisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile LKR → GMD çevirin

1.000 lkr
216,11 gmd

1.00000 LKR = 0.21611 GMD

10:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79678183.04071.539170.93171.34753.6729
1 CAD0.73868910.58857361.34121.136970.6882410.9953832.71313
1 GBP1.255051.699021104.221.931741.169361.691184.60967
1 INR0.01204230.01630220.0095950710.01853520.01121990.0162270.0442301

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Sri Lanka rupisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 LKR0.21611 GMD
5 LKR1.08055 GMD
10 LKR2.16110 GMD
20 LKR4.32220 GMD
50 LKR10.80550 GMD
100 LKR21.61100 GMD
250 LKR54.02750 GMD
500 LKR108.05500 GMD
1000 LKR216.11000 GMD
2000 LKR432.22000 GMD
5000 LKR1080.55000 GMD
10000 LKR2161.10000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Sri Lanka Rupisi
1 GMD4.62727 LKR
5 GMD23.13635 LKR
10 GMD46.27270 LKR
20 GMD92.54540 LKR
50 GMD231.36350 LKR
100 GMD462.72700 LKR
250 GMD1156.81750 LKR
500 GMD2313.63500 LKR
1000 GMD4627.27000 LKR
2000 GMD9254.54000 LKR
5000 GMD23136.35000 LKR
10000 GMD46272.70000 LKR