5 Sri Lanka rupisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile LKR → GMD çevirin

5 lkr
1,13 gmd

1,000Sr LKR = 0,2262D GMD

06:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22710,2282
Düşük0,22270,2212
Ortalama0,22430,2247
Değişim0.43%-0.82%
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1 LKR → GMD istatistikleri

LKR → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2271, en düşük 0,2227 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2243 oldu. LKR → GMD kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

LKR → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2282, en düşük 0,2212 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2247 oldu. LKR → GMD kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,77983,7141,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,591,1090,6690,9672,658
1 GBP1,2841,7741107,4971,9671,1861,7164,717
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 LKR0,22616 GMD
5 LKR1,13081 GMD
10 LKR2,26161 GMD
20 LKR4,52322 GMD
50 LKR11,30805 GMD
100 LKR22,61610 GMD
250 LKR56,54025 GMD
500 LKR113,08050 GMD
1000 LKR226,16100 GMD
2000 LKR452,32200 GMD
5000 LKR1.130,80500 GMD
10000 LKR2.261,61000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Sri Lanka Rupisi
1 GMD4,42163 LKR
5 GMD22,10815 LKR
10 GMD44,21630 LKR
20 GMD88,43260 LKR
50 GMD221,08150 LKR
100 GMD442,16300 LKR
250 GMD1.105,40750 LKR
500 GMD2.210,81500 LKR
1000 GMD4.421,63000 LKR
2000 GMD8.843,26000 LKR
5000 GMD22.108,15000 LKR
10000 GMD44.216,30000 LKR