100 Gambiya dalaşından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GMD → LKR çevirin

100 gmd
461,30 lkr

1.00000 GMD = 4.61299 LKR

04:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855181.0758589.3151.450841.651850.94826518.3466
1 GBP1.1693411.25805104.4411.696541.93161.1088521.4537
1 USD0.92950.794881183.01811.348551.535390.8813517.0531
1 INR0.01119630.009574790.012045610.0162440.01849470.01061640.205414

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Gambiya dalaşından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Sri Lanka Rupisi
1 GMD4.61299 LKR
5 GMD23.06495 LKR
10 GMD46.12990 LKR
20 GMD92.25980 LKR
50 GMD230.64950 LKR
100 GMD461.29900 LKR
250 GMD1153.24750 LKR
500 GMD2306.49500 LKR
1000 GMD4612.99000 LKR
2000 GMD9225.98000 LKR
5000 GMD23064.95000 LKR
10000 GMD46129.90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gambiya Dalaşı
1 LKR0.21678 GMD
5 LKR1.08390 GMD
10 LKR2.16779 GMD
20 LKR4.33558 GMD
50 LKR10.83895 GMD
100 LKR21.67790 GMD
250 LKR54.19475 GMD
500 LKR108.38950 GMD
1000 LKR216.77900 GMD
2000 LKR433.55800 GMD
5000 LKR1083.89500 GMD
10000 LKR2167.79000 GMD