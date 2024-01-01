10 دالاسي غامبي إلى روبية سريلانكي

تحويل GMD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 gmd
46.15 lkr

1.00000 GMD = 4.61531 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538451.0820589.68111.461361.648080.9534318.5257
1 GBP1.1711711.26725105.0311.711481.930171.1166321.6965
1 USD0.924150.78911182.88071.350551.523110.881117.1209
1 INR0.01115060.009521040.012065510.01629510.01837720.01063090.206573

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / روبية سريلانكية
1 GMD4.61531 LKR
5 GMD23.07655 LKR
10 GMD46.15310 LKR
20 GMD92.30620 LKR
50 GMD230.76550 LKR
100 GMD461.53100 LKR
250 GMD1153.82750 LKR
500 GMD2307.65500 LKR
1000 GMD4615.31000 LKR
2000 GMD9230.62000 LKR
5000 GMD23076.55000 LKR
10000 GMD46153.10000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Gambian Dalasi
1 LKR0.21667 GMD
5 LKR1.08335 GMD
10 LKR2.16670 GMD
20 LKR4.33340 GMD
50 LKR10.83350 GMD
100 LKR21.66700 GMD
250 LKR54.16750 GMD
500 LKR108.33500 GMD
1000 LKR216.67000 GMD
2000 LKR433.34000 GMD
5000 LKR1083.35000 GMD
10000 LKR2166.70000 GMD