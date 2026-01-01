دالاسي غامبي إلى روبية هندية

حوّل GMD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
D1 GMD = 1.297 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GMD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GMD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GMD إلى INR اليوم

GMDINR
1 GMD1.30 INR
5 GMD6.49 INR
10 GMD12.97 INR
20 GMD25.95 INR
50 GMD64.87 INR
100 GMD129.74 INR
250 GMD324.34 INR
500 GMD648.69 INR
1000 GMD1,297.38 INR
2000 GMD2,594.76 INR
5000 GMD6,486.90 INR
10000 GMD12,973.80 INR
INRGMD
1 INR0.77 GMD
5 INR3.85 GMD
10 INR7.71 GMD
20 INR15.42 GMD
50 INR38.54 GMD
100 INR77.08 GMD
250 INR192.70 GMD
300 INR231.24 GMD
500 INR385.39 GMD
600 INR462.47 GMD
1000 INR770.79 GMD
2000 INR1,541.57 GMD
5000 INR3,853.93 GMD
10000 INR7,707.86 GMD
25000 INR19,269.65 GMD
50000 INR38,539.30 GMD
100000 INR77,078.60 GMD
1000000 INR770,786 GMD
1000000000 INR770,786,000 GMD

الأسئلة الشائعة