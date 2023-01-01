دالاسي غامبي إلى يورو

تحويل GMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١٤٫٥٦ eur

1.00000 GMD = 0.01456 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:22 UTC
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GMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.06388.40551.436751.663410.962818.2907
1GBP1.152811.22555101.9241.656451.917771.1099221.0877
1USD0.940750.81596183.1661.35161.564820.905817.2067
1INR0.01131150.009811220.012024110.01625180.01881570.01089150.206896

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / اليورو
1 GMD0.01456 EUR
5 GMD0.07278 EUR
10 GMD0.14557 EUR
20 GMD0.29114 EUR
50 GMD0.72784 EUR
100 GMD1.45568 EUR
250 GMD3.63920 EUR
500 GMD7.27840 EUR
1000 GMD14.55680 EUR
2000 GMD29.11360 EUR
5000 GMD72.78400 EUR
10000 GMD145.56800 EUR
معدلات التحويل اليورو / Gambian Dalasi
1 EUR68.69640 GMD
5 EUR343.48200 GMD
10 EUR686.96400 GMD
20 EUR1373.92800 GMD
50 EUR3434.82000 GMD
100 EUR6869.64000 GMD
250 EUR17174.10000 GMD
500 EUR34348.20000 GMD
1000 EUR68696.40000 GMD
2000 EUR137392.80000 GMD
5000 EUR343482.00000 GMD
10000 EUR686964.00000 GMD