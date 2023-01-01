دالاسي غامبي إلى جنيه إسترليني

تحويل GMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١٢٫٦٣ gbp

1.00000 GMD = 0.01263 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:22 UTC
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GMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.06388.40551.436751.663410.962818.2907
1GBP1.152811.22555101.9241.656451.917771.1099221.0877
1USD0.940750.81596183.1661.35161.564820.905817.2067
1INR0.01131150.009811220.012024110.01625180.01881570.01089150.206896

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه استرليني
1 GMD0.01263 GBP
5 GMD0.06313 GBP
10 GMD0.12626 GBP
20 GMD0.25252 GBP
50 GMD0.63131 GBP
100 GMD1.26261 GBP
250 GMD3.15652 GBP
500 GMD6.31305 GBP
1000 GMD12.62610 GBP
2000 GMD25.25220 GBP
5000 GMD63.13050 GBP
10000 GMD126.26100 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Gambian Dalasi
1 GBP79.20120 GMD
5 GBP396.00600 GMD
10 GBP792.01200 GMD
20 GBP1584.02400 GMD
50 GBP3960.06000 GMD
100 GBP7920.12000 GMD
250 GBP19800.30000 GMD
500 GBP39600.60000 GMD
1000 GBP79201.20000 GMD
2000 GBP158402.40000 GMD
5000 GBP396006.00000 GMD
10000 GBP792012.00000 GMD